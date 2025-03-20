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В Турции заявили о возможном телефонном звонке Эрдогана Путину

В Турции заявили о возможном телефонном звонке Эрдогана Путину

Hürriyet: Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с Путиным Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным.

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