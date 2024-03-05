В администрации президента рассказали о сроках окончания мобилизации

В АП также сообщили, что для восстановления физического и психологического состояния военнослужащих в зоне проведения военной операции Минобороны России проводит их ротацию "с учетом складывающейся обстановки и поддержания боевой готовности воинских частей и подразделений".
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