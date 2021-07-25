Олимпиада 2020. Теннис. Михаил Кукушкин в первом круге победил Федерико Кория

Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Мужчины Первый круг Михаил Кукушкин победил Федерико Кория из Аргентины – 7:6 (7:4), 7:5.
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