Как Сталин боролся с частным предпринимательством, и что из этого вышло

Рассказывает исторический обозреватель «Улицы Московской» Юрий Ган. Сторонники Сталина считают, что созданная им социально-экономическая система, в основе которой лежала государственная собственность практически на все, была идеальной, так как не предусматривала существование частного предпринимательства, которое с точки зрения сталинистов не что иное, как чуть ли не «исчадие ада».