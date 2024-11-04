Как Сталин боролся с частным предпринимательством, и что из этого вышло

Рассказывает исторический обозреватель «Улицы Московской» Юрий Ган. Сторонники Сталина считают, что созданная им социально-экономическая система, в основе которой лежала государственная собственность практически на все, была идеальной, так как не предусматривала существование частного предпринимательства, которое с точки зрения сталинистов не что иное, как чуть ли не «исчадие ада».
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