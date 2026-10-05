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5 октября стало Днем учителя совсем не случайно: вот что произошло 60 лет назад

Дата 5 октября вообще не связана ни с первым звонком, ни с каникулами, ни с днем рождения известного педагога.

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