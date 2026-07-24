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Царьград

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Можно ли работать в воскресенье и в праздники? Священник ответили на частый вопрос

Можно ли работать в воскресенье и в праздники? Священник ответили на частый вопрос

Работа в воскресенье: что говорят священники и как быть верующим.Православным верующим, работающим по сменному графику, разъяснили, можно ли трудиться в воскресные и праздничные дни.

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