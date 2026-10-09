Небольшой пароход против тяжёлого крейсера: то, что заставило немцев уйти, бросив операцию «Вундерланд».

Август 1942 года. Арктика. Диксон. В час ночи из-за острова выполз силуэт. Тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер».
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