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Подлое мошенничество раскрыто в Приморье - попадаются даже опытные

Подлое мошенничество раскрыто в Приморье - попадаются даже опытные

Очередную схему мошенников раскрыли сотрудники полиции в Приморье. Как уточняется в Tg-канале prim_police (18+), во Владивостоке праоохранительные органы задержали курьера.

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