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11,5 кВт мощности для питания целого дома. Семиместная версия Tesla Model Y L поддерживает технологию PowerShare в США

11,5 кВт мощности для питания целого дома. Семиместная версия Tesla Model Y L поддерживает технологию PowerShare в США

Но пока лишена новой беспроводной зарядки смартфоновTesla Model Y L для североамериканского рынка получил поддержку функции PowerShare, которая позволяет использовать аккумулятор автомобиля в качестве источника энергии для дома.

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