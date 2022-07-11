В Шотландии не намерены принимать украинских беженцев

12 июля британская газета The Guardian информирует об приостановке приёма заявок на размещение на территории Шотландии беженцев с Украины на срок до трёх месяцев.
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