РГ: Авторынок закончил год с рекордным результатом

Рынок автомобилей в России вошёл в 2023 год с ощутимым дефицитом из-за ухода многих производителей транспортных средств, но за счёт машин из КНР и параллельного импорта сумел стабилизироваться и закончил год с рекордным результатом.
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