Роспотребнадзор: будьте бдительны в продаже может быть икра от предприятия — «призрака»

В соответствии с информацией Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области, в связи с неоднократным поступлением информации о выявлении на потребительском рынке субъектов Российской Федерации фальсифицированной продукции «Икра лососевая зернистая» баночная, производителем которой согласно маркировке являются ООО «Персей» (ИНН 6504027411, Сахалинская область, г.