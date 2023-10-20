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Эксперты РЭЦ разберут на вебинаре актуальные практики и программы поддержки выхода на международные рынки

Вебинар Российского экспортного центра на Международном форуме «Сделано в России» Группа РЭЦ как агент Правительства Российской Федерации активно участвует в поддержке экспорта, являясь одним из основных участников Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и руководителем федерального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту», а также соисполнителем по ряду мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт» и «Экспорт продукции АПК».

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