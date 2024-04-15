Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Первый совместный концерт состоится 15 апреля Представителям СМИ Москвы стало известно, что зал «Зарядье» и Государственный академический Большой театр России планируют начать масштабное сотрудничество и представить гостям новые совместные постановки.
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