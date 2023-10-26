В читинском филиале «Росгранстроя» выявлено серьезное нарушение

Серьезное нарушение законодательства выявлено у читинского филиала ФГУКУ «Росгранстрой. Учреждение заключало контракты на охрану объектов без проведения конкурсов, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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