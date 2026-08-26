Со спутников засекли пожар в районе склада «Укрпочты» в Запорожье Спутниковая система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала тепловы.
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Со спутников засекли пожар в районе склада «Укрпочты» в Запорожье Спутниковая система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала тепловы.
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