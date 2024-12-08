STM: синдром Ниманна-Пика типа C оказался связан с иммунной системой мозга

Группа ученых из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний совместно с коллегами из США и других стран обнаружили новые механизмы болезни Ниманна-Пика типа C (НПС) — редкого нейродегенеративного заболевания, связанного с деменцией.
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