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Спорт Уик-Энд

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Экс-игрок «Зенита» и «Спартака»: Мне кажется, Семак не понимает некоторые моменты…

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака»: Мне кажется, Семак не понимает некоторые моменты…

«Сейчас «Зенит» - это непредсказуемая команда. Мне кажется, Семак не понимает некоторые моменты. Осечки показывают, что в команде есть проблемы, - заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко.

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