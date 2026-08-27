Экс-игрок «Зенита» и «Спартака»: Мне кажется, Семак не понимает некоторые моменты…

«Сейчас «Зенит» - это непредсказуемая команда. Мне кажется, Семак не понимает некоторые моменты. Осечки показывают, что в команде есть проблемы, - заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко.
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