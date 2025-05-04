Страна и люди
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Страна и люди

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После ледяного дождя обесточены 18 тыс. человек. Подмосковный блэкаут

После ледяного дождя обесточены 18 тыс. человек. Подмосковный блэкаут

Авария в энергосистеме Московской области стала одной из самых крупных за 15 летОдна из улиц после сногопада в Московской области, 2 мая 2025 годаВладимир Гердо/ТАСС В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи.

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