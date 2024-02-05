Новое видео посвящено непростой и долгой разработке Skull and Bones IGN опубликовал ...

Новое видео посвящено непростой и долгой разработке Skull and BonesIGN опубликовал интересный документальный фильм, посвященный Skull and Bones и предыстории разработки игры Ubisoft, которая, как мы знаем, была особенно долгой и, несомненно, трудной.
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