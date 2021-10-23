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В Самаре открыли Культурный центр имени Валерия Грушина

В Самаре прошло торжественное открытие Культурного центра имени Валерия Грушина. Центр открылся на базе Самарского национального исследовательского университета имени Королева в помещении бывшего актового зала Куйбышевского авиационного института.

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