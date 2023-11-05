Аэропорт Гамбурга остаётся закрытым из-за вооружённого мужчины

Гражданин Турции удерживает в заложниках 4-летнюю дочку.фото: polizei.hamburg--> Аэропорт Гамбурга из-за нападения вооружённого мужчины накануне всё ещё остаётся закрытым, сообщает 5 ноября пресс-служба воздушной гавани.
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