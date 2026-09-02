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Нижегородская правда

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Суд взыскал ущерб за смерть женщины из-за отравления сидром в Богородске

Суд взыскал в пользу родственников компенсацию морального вреда за смерть женщины после отравления напитком «Мистер Сидр» в Богородске.

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