Директор Helldivers 2 о негативной реакции на привязку учетной записи PSN к Steam: “Ду...

Директор Helldivers 2 о негативной реакции на привязку учетной записи PSN к Steam: “Думаю, это оправдано”Helldivers 2 имела оглушительный успех с момента своего запуска в феврале, хотя за последние 24 часа она подверглась мощному ревью-бомбингу.