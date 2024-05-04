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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор Helldivers 2 о негативной реакции на привязку учетной записи PSN к Steam: “Ду...

Директор Helldivers 2 о негативной реакции на привязку учетной записи PSN к Steam: “Ду...

Директор Helldivers 2 о негативной реакции на привязку учетной записи PSN к Steam: “Думаю, это оправдано”Helldivers 2 имела оглушительный успех с момента своего запуска в феврале, хотя за последние 24 часа она подверглась мощному ревью-бомбингу.

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