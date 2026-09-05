Жителям Новосибирска обещают 30-градусную жару

НОВОСИБИРСК, 5 сентября, ФедералПресс. В Новосибирск придет аномальная жара. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», воздух в регионе вскоре прогреется до 31 градуса со знаком «плюс».
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