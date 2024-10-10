Байден раскритиковал Трампа за распространение ложных данных об урагане «Милтон»

Хозяин Белого дома Джо Байден раскритиковал бывшего главу Соединенных Штатов, кандидата на данную должность от Республиканской партии Дональда Трампа за то, что тот якобы распространяет заведомо ложные сведения, касающиеся находящегося в районе побережья Флориды урагана «Милтон».
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