Daily Storm

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Китай приостановил поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы после визита Пелоси на остров

Китай приостановил поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы после визита Пелоси на остров

Пекин считает визит спикера Палаты представителей Конгресса США вмешательством во внутренние делаКитай с 3 августа временно прекращает экспорт природного песка на Тайвань, сообщает Министерство коммерции КНР.

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