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Царьград

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Алексей Чепа: Канада не успеет поставить ракеты Украине на $350 млн

Алексей Чепа: Канада не успеет поставить ракеты Украине на $350 млн

Алексей Чепа считает, что Канада не успеет поставить Украине ракеты ПВО на 350 млн долларов. Между странами подписана Декларация о столетнем партнерстве.

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