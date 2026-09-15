ОСАГО пересчитают по новым правилам с 19 сентября: что изменится для водителей и может ли подорожать страховка Елена ГалицкаяС 19 сентября 2026 года в России изменится порядок расчёта стоимости восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО.