ОСАГО пересчитают по новым правилам с 19 сентября: что изменится для водителей и может ли подорожать страховка Елена ГалицкаяС 19 сентября 2026 года в России изменится порядок расчёта стоимости восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО.
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