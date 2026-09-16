Память о папе и помощь землякам: Жасмин выступила в Дербенте и получила награду

В Республике Дагестан состоялся большой сольный концерт певицы «Девчонка из Дербента». Жасмин выступила с шоу «Девчонка из Дербента» предоставлено Пресс-службойВыступление Жасмин прошло в одном из главных исторических символов города — крепости Нарын-кала — и стало особенной встречей певицы с земляками, которые с восторгом ждали ее выступления на родной земле.