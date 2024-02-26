Новую часть JRPG Bravely Default могут анонсировать в этом году После долгого молчани...

Новую часть JRPG Bravely Default могут анонсировать в этом годуПосле долгого молчания о серии японских ролевых игр Bravely продюсер Томои Асано рассказал о готовности анонсировать “некоторые разработки” по франшизе в 2024 году.
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