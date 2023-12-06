В центре Краснодара перекрыли движение из-за празднования юбилея Кубанской митрополии Из-за мероприятия, посвященного 10-летию образования Кубанской митрополии, в Краснодаре на два дня запрещено движение транспорта по улице Орджоникидзе.
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