В России могут ограничить срок действия банковских карт для иностранцев

До года Срок действия банковских карт для иностранцев должен быть сокращен до года. Мера позволит бороться с дропперами (лица, обналичивающие украденные средства) среди нерезидентов, сказал ТАСС заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
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