В России могут ограничить срок действия банковских карт для иностранцев

До года Срок действия банковских карт для иностранцев должен быть сокращен до года. Мера позволит бороться с дропперами (лица, обналичивающие украденные средства) среди нерезидентов, сказал ТАСС заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.