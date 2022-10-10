Артиллеристы ЮВО выполнили стрельбы и управление огнем в горах Абхазии в ходе контрольной проверки

Артиллеристы с применением самоходных артиллерийских орудий «Акация», минометов «Сани» и гаубиц Д-30 выполнили стрельбы по целям на расстояниях до 12 км, имитирующих бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты противника.
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