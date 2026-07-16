Сергей Чиж убит в Полтаве: СБУ обвиняют в преднамеренном убийстве

Бывший начальник полиции Сум и Харькова Сергей Чиж был убит в Полтаве. По версии российских силовых структур, его ликвидировали сотрудники СБУ, поскольку он обладал ценной информацией о незаконной торговле оружием.
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