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Царьград

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Сергей Чиж убит в Полтаве: СБУ обвиняют в преднамеренном убийстве

Сергей Чиж убит в Полтаве: СБУ обвиняют в преднамеренном убийстве

Бывший начальник полиции Сум и Харькова Сергей Чиж был убит в Полтаве. По версии российских силовых структур, его ликвидировали сотрудники СБУ, поскольку он обладал ценной информацией о незаконной торговле оружием.

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