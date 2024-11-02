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Элерс сделал 5-й хет-трик в НХЛ и установил новый рекорд для игроков из Дании, обогнав Бедкера

Форвард «Виннипега» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).  В активе 28-летнего игрока из Дании стало 15 (7+8) очков в 10 играх при полезности «+10».

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