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Удары БПЛА! Неспокойная ночь в регионах России: в Воронежской области сильный пожар

Удары БПЛА! Неспокойная ночь в регионах России: в Воронежской области сильный пожар

В частности, 15 дронов были ликвидированы в небе над Белгородской областью, семь — над Воронежской областью, три — над Тамбовской областью и два — над Курской областью.

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