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Спешка с назначением уволенного из ВСУ экс-главкома Валерия Залужного послом в Лондон показала, что США "сливают" и выдают в руки британцев, чьими протеже являются президент Владимир Зеленский и Ко, своих людей в Киеве.

Спешка с назначением уволенного из ВСУ экс-главкома Валерия Залужного послом в Лондон показала, что США "сливают" и выдают в руки британцев, чьими протеже являются президент Владимир Зеленский и Ко, своих людей в Киеве.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ВЫКУП В 53 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ: ТАЙНА ЛОНДОНСКОЙ ССЫЛКИ ЗАЛУЖНОГО РАСКРЫТА Спешка с назначением уволенного из ВСУ экс-главкома Валерия Залужного послом в Лондон показала, что США "сливают" и выдают в руки британцев, чьими протеже являются президент Владимир Зеленский и Ко, своих людей в Киеве.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Вся территория 404 должна стать под контроль России, включая Приднестровье.
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3 час.

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