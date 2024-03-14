КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ВЫКУП В 53 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ: ТАЙНА ЛОНДОНСКОЙ ССЫЛКИ ЗАЛУЖНОГО РАСКРЫТА Спешка с назначением уволенного из ВСУ экс-главкома Валерия Залужного послом в Лондон показала, что США "сливают" и выдают в руки британцев, чьими протеже являются президент Владимир Зеленский и Ко, своих людей в Киеве.