Рынок упал перед выборами

Американские акции упали в ходе нервной сессии в начале недели, сообщает Yahoo Finance. Инвесторы ждут важных событий, способных повлиять на рынок, — президентских выборов и решения Федеральной резервной системы США по ставкам.
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