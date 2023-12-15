В Новосибирской области на трассе сломался автобус из Казахстана

Недалеко от села Плотниково у автобуса замёрзло дизельное топливо, в салоне было 18 человек.В Тогучинском районе Новосибирской области на трассе сломался на трассе автобус, вёзший пассажиров из Казахстана в Новокузнецк.
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