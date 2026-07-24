В 12 районах Воронежской области сохраняется высокий класс пожарной опасности

В зоне повышенного риска — Борисоглебский городской округ, а также Лискинский, Павловский, Бутурлиновский, Подгоренский, Ольховатский, Калачеевский, Богучарский, Кантемировский, Россошанский, Верхнемамонский и Петропавловский районы.
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