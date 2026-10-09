США планируют остановить войну на Украине до начала зимы На переговорах США и Украины, которые пройдут в субботу, 9 ноября, в Майами, также будут присутствовать представители ЕС и НАТО.
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