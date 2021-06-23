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Мой мужик латентный гей

Мой мужик латентный гей

Так, дети ушли от экранов спать? Начинаем.Письмо."Катя, помоги. Вся надежда на твой мудрый и рассудительный совет, т.

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Роман Марчук
Кэт вы пишете бред. Тут проблема не в развратности и анале... А в том, что он ей врет. Просто врет. И если есть хоть одна ложь, есть/будет и другая... Так что автору письма надо или разрешить эту проблему в серьезном разговоре, или уходить от него!
Лиза Ростовчанка (Лиза)
он ей врет,потому что она ему не безразлична и не хочет потерять.Ее отношение к этой теме он знает.Кэт написала правильно,во всяком случае,один в паре недополучает,поэтому будет неудовлетворен.И если попадется ему такая,как начальница,он бросит эту девушку.Лишь бы к тому времени не обзавелись детьми
разводной ключ
Ну дерет он тебя в жопу и пусть дерет два года было хорошо а теперь что жопа болит что ли. Купи фаллос пристежной и латенкай его тоже в жопу нам то это накуя знать.
Танюша Милая
)))
Танюша Милая
Не попробуешь , не узнаешь !

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