Мой мужик латентный гей

Всё о женщинахПолитикаМой мужик латентный гейТак, дети ушли от экранов спать? Начинаем.Письмо."Катя, помоги. Вся надежда на твой мудрый и рассудительный совет, т.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРМРоман МарчукКэт вы пишете бред. Тут проблема не в развратности и анале... А в том, что он ей врет. Просто врет. И если есть хоть одна ложь, есть/будет и другая... Так что автору письма надо или разрешить эту проблему в серьезном разговоре, или уходить от него!Лиза Ростовчанка (Лиза)он ей врет,потому что она ему не безразлична и не хочет потерять.Ее отношение к этой теме он знает.Кэт написала правильно,во всяком случае,один в паре недополучает,поэтому будет неудовлетворен.И если попадется ему такая,как начальница,он бросит эту девушку.Лишь бы к тому времени не обзавелись детьмиразводной ключНу дерет он тебя в жопу и пусть дерет два года было хорошо а теперь что жопа болит что ли. Купи фаллос пристежной и латенкай его тоже в жопу нам то это накуя знать.Танюша Милая)))Танюша МилаяНе попробуешь , не узнаешь !Комментировать
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