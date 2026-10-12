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Ивановские новости

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В Ивановской области после взыскания пострадавшая требует ещё 2,6 млн рублей

В Ивановской области после взыскания пострадавшая требует ещё 2,6 млн рублей

Ранее суд уже взыскал с ответчицы переведённые 1,3 млн рублей как неосновательное обогащение, теперь истица требует компенсацию морального вреда за обман и угрозы мошенников.

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