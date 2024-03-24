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Тренер «Чайки» Федоров о матче 23 марта: «Это не пир во время чумы, а победа жизни над смертью. Игра – самое яркое олицетворение жизни»

Ранее во многих регионах в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные.

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