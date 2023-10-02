Зеленского предупредили о желании Германии договариваться с Россией

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что Германия всегда будет стремится к взаимопониманию с Россией.
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