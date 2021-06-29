Госсекретарь США Энтони Блинкен просто пробил дно. Он искренне верит, что мир должен подчиняться его хотелкам

Любопытно, однакоПолитикаГоссекретарь США Энтони Блинкен просто пробил дно. Он искренне верит, что мир должен подчиняться его хотелкам Злой хомяк Мы уже давно привыкли к самым неожиданным и маразматичным заявлениям американских политиков.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьАмериканцы больные, неадекватные кретины... Давно уже все поняли, что мир сильно изменился, и ни одна страна не может доминировать над ним. Неважно кто и кого видит "лидером", важно другое - сколько стран этого не хотят видеть и признавать! Вашингтон сильно обхезался со своими понтами и санкциями, надоел всем. Пекин тоже как бы не может диктовать другим, есть и Индия и Бразилия, которые не готовы встать в очередь вылизывать чьи-то сапоги, есть и наша Россия, которую сколько не гни, все-равно распрямляется, да и на коллективном Западе не все очевидно, Европа все больше хочет отвязаться от назойливой опеки США. Есть еще и ядерный Пакистан, Северная Корея, страны Африки и Латинской Америки, которые устали от гегемонов. Миру нужна новая Ялта, время четкого определения "красных линий" давно назрело...Комментировать
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