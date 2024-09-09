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PNAS: железо оказалось ключевым металлом для эволюции земных организмов

PNAS: железо оказалось ключевым металлом для эволюции земных организмов

Американские ученые из Мичиганского университета, Калифорнийского технологического института и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что железо было самым ранним и единственным металлом, повилявшим на развитие жизни на Земле.

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