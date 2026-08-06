Китайская Sinopec наращивает закупки российского сорта нефти ESPO

Китайская государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec значительно увеличила закупки российской нефти марки ESPO, усилив переориентацию на поставки с Дальнего Востока на фоне продолжающихся перебоев с экспортом сырья с Ближнего Востока.
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