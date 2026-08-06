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Китайская Sinopec наращивает закупки российского сорта нефти ESPO

Китайская Sinopec наращивает закупки российского сорта нефти ESPO

Китайская государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec значительно увеличила закупки российской нефти марки ESPO, усилив переориентацию на поставки с Дальнего Востока на фоне продолжающихся перебоев с экспортом сырья с Ближнего Востока.

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