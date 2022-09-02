РБК: UnionPay ограничила прием в РФ своих карт, выпущенных за рубежом

Китайская платежная система UnionPay запретила прием своих карт, выпущенных за пределами РФ, POS-терминалами российских банков, попавших под западные санкции, сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитных организациях и на платежном рынке.
Китайская платежная система UnionPay запретила прием своих карт, выпущенных за пределами РФ, POS-терминалами российских банков, попавших под западные санкции, сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитных организациях и на платежном рынке.
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